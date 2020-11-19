Эксперты посоветовали создавать "карантинные капсулы" из 10 человек в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты предложили создать "карантинные капсулы" для празднования Нового года. Об этом сообщает газета "Известия".

Стратегию "пандемической капсулы" уже применяют некоторые американские семьи. Находясь в одном помещении, без особых мер предосторожности там могут общаться до десяти человек. Отмечается, что за пределами капсулы люди должны носить маски и соблюдать все санитарные требования.

Специалисты также рекомендуют внимательно следить за иммунитетом: важно контролировать баланс витаминов и избегать стрессов.

При этом эксперты посоветовали отказаться от корпоративов вовсе и предложили поздравить коллег в формате онлайн.

Ранее эксперт рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом. Специалист отметил, что наблюдать стабилизацию ситуации можно будет уже в конце ноября.