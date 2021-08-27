Дмитрий Певцов предложил восстановить усадьбу Виноградово

15:49
Фото: Кирилл Журавок
В каждом районе Москвы необходимо создать доступные центры научно-технического творчества для детей и молодежи. С таким мнением выступил народный артист России Дмитрий Певцов.
"В СССР работала система дворцов пионеров, станций юных техников, откуда страна затем получала талантливых инженеров. Сегодня даже в столице мы знаем районы, где у детей нет никакой возможности заниматься научно-техническим творчеством. Любовь к железу и интерес к науке надо закладывать с малых лет", – отметил он.
По словам учителя информатики и робототехники Александра Елацкова, среди детей появляется мода на техническое творчество благодаря чемпионату рабочих профессий среди дошкольников и младших школьников KidSkills.
Песков отметил, что нужно искать любые возможности, чтобы дети смогли рассмотреть красоту механизмов, инженерной мысли. Он предложил передать усадьбу Виноградово под детский научный центр.
"Несколько лет москвичи следят за судьбой разрушающейся усадьбы Виноградово. А ведь это мог быть бы наш российский "Хогвартс", где юные волшебники познавали бы азы науки", – сказал артист.
По мнению полиглота Анатолия Вассермана, клубы научно-технического творчества имеют свой смысл, но говорит о возможной опасности.
"Боюсь, что вокруг этих клубов научно-технического творчества образуется какая-нибудь паразитирующая прослойка, которая будет чужие идеи превращать в свои деньги", – пояснил он.
Ранее Дмитрий Певцов призвал провести федеральный аудит помещений под детские кружки и секции. Актер посетил детские праздники в Отрадном, Лианозове и Алтуфьевском районе.
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