Дмитрий Певцов и москвичи намерены контролировать застройку в Алтуфьевском районе

13:01
Фото: Кирилл Журавок
На бывшей территории мусоросортировочного комплекса ООО "Хартия" на Алтуфьевском шоссе состоялась встреча активных горожан с представителями группы компаний "ПИК".
В настоящее время обсуждается возможность возведения на части этой территории жилых домов, двух детских садов с бассейном на 200 и 220 мест, школы на 950 мест и других объектов. У горожан сомнения вызывают вопросы экологической чистоты данной территории.
Свое мнение о ситуации высказал народный артист России Дмитрий Певцов, которого жители пригласили на объект как защитника своих интересов.
По мнению Певцова, сейчас, пока не началось строительство, важно решить главный вопрос – вопрос безопасности и комфортного проживания людей.
"Жители 6 лет боролись за закрытие мусоросортировочного комплекса. Сейчас им необходимо быть уверенными, что территория станет безопасной. Будут ли проведены экологические исследования, а затем все необходимые работы, чтобы люди могли здесь жить и не опасаться за свое здоровье?" – отметил он.
Представитель ГК "ПИК" заверил горожан, что и исследования, и подготовка поверхности будут проведены в обязательном порядке. По его словам, у компании есть опыт проведения такого рода работ и необходимые технологии.
"Москвичи имеют право на комфорт. Мы будем контролировать ход работ. А когда будет получено заключение о безопасном экологическом статусе территории, я лично буду добиваться ее включения в постановление московского правительства № 708, чтобы здесь построили реновационные дома, социальные объекты и люди смогли переехать в комфортные условия рядом с местом своего проживания", – подчеркнул Певцов.
Ранее Дмитрий Певцов призвал провести федеральный аудит помещений под детские кружки и секции. Актер посетил детские праздники в Отрадном, Лианозове и Алтуфьевском районе.
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