В Нижегородской области появится высшее военно-инженерное училище

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Правительство России одобрило создание высшего военно-инженерного командного училища в Нижегородской области. Об этом говорится на сайте кабмина.

Предполагается, что открытие нового учебного заведения позволит расширить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Согласно документу, военное училище будет расположено на территории 210-го межвидового регионального учебного центра Министерства обороны РФ. При этом все организационные мероприятия планируют завершить к 1 сентября 2025 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о квоте на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий в России. Прием по программам бакалавриата и специалитета, а также на подготовительные отделения будет осуществляться за счет бюджета в рамках отдельной квоты.

Закон также распространяется на детей сотрудников органов власти с военной службой, внутренних дел и ФСИН. Инициатива принадлежит группе депутатов Госдумы от "Справедливой России – За правду".