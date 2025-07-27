В Благовещенске открылся первый на Дальнем Востоке филиал ГИТИС

Фото: телеграм-канал "ГИТИС"

В Благовещенске начал работу первый на Дальнем Востоке филиал Российского института театрального искусства (ГИТИС), сообщается в телеграм-канале учебного заведения.

"Это решение, принятое по поручению президента России Владимира Путина, станет важным этапом в развитии культурного пространства региона и продолжит программу создания творческих кластеров на Дальнем Востоке", – отмечается в сообщении.

Новый филиал расположился в здании Дома народного творчества. Здесь ведущие преподаватели ГИТИСа будут обучать новое поколение актеров, продюсеров, звукорежиссеров и художников-технологов.

В 2025 году был осуществлен набор 20 студентов по двум направлениям: "Продюсер исполнительских искусств" (мастерская Сергея Горошкова) и "Звукорежиссура" (под руководством Станислава Шевцова).

Причем к открытию филиала приурочили фотовыставку "ГИТИС глазами студентов" и экспозицию факультета сценографии "За кулисами искусства", посвященную творческой жизни учащихся.

Кроме того, сама церемония открытия Дальневосточного филиала ГИТИС прошла 26 июля в Китае. Мероприятие состоялось в рамках пятнадцатого Международного фестиваля "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства".

В скором времени в России создадут Институт театральной критики в рамках программы "Приоритет-2030". Заявление сделал ректор ГИТИС Григорий Заславский. Он отметил, что театр не будет признан гениальным, если его не оценят современники, и назвал это важным шагом для возвращения качественной экспертизы в театр.