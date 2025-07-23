В России будет создан Институт театральной критики

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В России появится Институт театральной критики в рамках программы "Приоритет-2030", сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Заявление о создании Института театральной критики было сделано ректором Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорием Заславским во время первого заседания оргкомитета по подготовке и празднованию в 2028 году 150-летия со дня основания ГИТИСа.

"Театр через 100 лет никто гениальным не назовет, если его не оценили современники. Мы осознали это как проблему института экспертизы", – указал Заславский.

По его словам, в настоящее время при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, попечительского совета ГИТИСа началось издание "Театрального журнала". Ректор назвал это одной из важнейших задач возвращения серьезной и качественной экспертизы на территорию театра.

Культура сплачивает и объединяет общество, заявила ранее эксперт Московского центра воспитательных практик Татьяна Дреген. По ее мнению, в непростое время культура становится особенно важной. Она поддерживает моральный дух, объединяет людей и укрепляет национальное единство, а также воспитывает патриотизм и сохраняет историческую память.