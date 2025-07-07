Первые победители городского конкурса "Таланты" назначены на новые посты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный департамент культуры провел несколько управленческих и организационных изменений в московских театрах. Дмитрий Бикбаев и Алексей Родин возглавят Театр на Покровке, а Константин Чернышов – Московский драматический театр имени Гоголя, сообщается на портале мэра и правительства города.

Глава департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что Бикбаев и Родин стали лидерами Всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в столичных театрах "Таланты". Данный проект готовит новых профессиональных театральных руководителей, обеспечивает передачу опыта молодым специалистам и способствует развитию театров Москвы.

Бикбаев показал себя как один из самых ярких молодых театральных режиссеров и успешных продюсеров. Под его руководством открытое театральное пространство "Арт-платформа" в Новом Манеже получило награды и премии, а также статус флагманского проекта столичного департамента культуры.

В свою очередь, Родин свыше 15 лет работает на руководящих должностях в культурных учреждениях города. В их числе – Московский театр "Новая опера" имени Колобова и Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных. Последние пять лет он был замдиректора в Московском государственном академическом камерном хоре.

Чернышов более 20 лет находился на управленческих позициях в Московском академическом театре имени Маяковского и Театре на Малой Бронной. В последнее время он входил в руководящий состав театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова".

Помимо этого, победительница конкурса "Таланты" режиссер Ольга Субботина начала постановку спектакля в Театре на Бронной под наставничеством Константина Богомолова.

Ранее режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский стал главой художественного совета Театра Моссовета. До этого художественный руководитель столичного "Центра драматургии и режиссуры" Владимир Панков занял должность аналогичную должность в театре "Ленком Марка Захарова".