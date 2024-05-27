Образовательный комплекс на 350 мест возведут в Южном Бутове

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Четырехэтажный образовательный комплекс на 350 мест построят в районе Южное Бутово в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

По ее словам, для участка площадью 1,2 гектара уже утвердили изменения в правила землепользования и застройки. Участок находится напротив владения 44 в Чечерском проезде.

"Предельная площадь здания составит 8,5 тысячи квадратных метров, а высота не превысит 35 метров. Комплекс будет рассчитан на 250 школьников и 100 дошкольников", – добавила Княжевская.

Здание будет возведено за счет городского бюджета. Строительство социальных объектов является одним из ключевых требованию к формированию комфортной среды. Одновременно с обновлением жилой недвижимости в этом районе также возводятся и образовательные учреждения.

Ранее Княжевская рассказала, что в районе Бирюлево Западное возведут образовательный комплекс на 1 550 мест в рамках Адресной инвестиционной программы. Под строительство уже выделили участок на 4,29 гектара.

До этого сообщалось, что строительство школы на 1 150 мест в поселении Московский в ТиНАО завершено наполовину. После ввода в эксплуатацию школу передадут городу. В рамках программы там создадут свыше 140 рабочих мест.