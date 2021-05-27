Глава Рособрнадзора получил четверку на пробном ЕГЭ по русскому языку

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что попробовал лично сдать пробный единый государственный экзамен по русскому языку и получил оценку не ниже четверки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Музаева, этот предмет в прошлом было сдать гораздо проще, чем сейчас.

"Дописать мне не дали журналисты. Сочинение я не успел дописать, но не тройку я получил точно. Задания с коротким ответом я, к своему удивлению, решил, и эти три задания мне были зачтены. Ниже четверки по критериям оценивания я не получил", – рассказал глава ведомства.

Он также добавил, что на написание ЕГЭ ему выделили 30 минут, при этом нужно было выполнить три задания из первой части, а также сочинение, тема которого была посвящена Победе.

Музаев отметил, что получил большое удовольствие от процедуры сдачи экзамена.

"Мне как выпускнику, не сдававшему ЕГЭ, было интересно посмотреть эту процедуру, насколько она отличается от прошлых экзаменов", – подчеркнул он.

В Рособрнадзоре ранее объявили об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ. На случай если кто-то из участников заболеет, можно будет воспользоваться резервными днями. Основная волна ЕГЭ начнется 31 мая и продлится до 25 июня.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила на пунктах сдачи ЕГЭ уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике распространения коронавируса.