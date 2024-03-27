Детские творческие школы получили 23 объекта недвижимости в Москве с 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Детские творческие школы за последние пять лет получили 23 объекта недвижимости площадью более 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"С 2019 года таким организациям передано 23 объекта недвижимости общей площадью около 31,6 тысячи квадратных метров", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Большая часть зданий располагается на востоке, западе и в центре Москвы. Там находятся по четыре здания общей площадью около 8,5 тысячи, 6,3 тысячи и 6 тысяч квадратных метров соответственно.

Самым большим стало здание для Московского государственного хореографического училища имени Л. М. Лавровского. Его площадь составляет 4,8 тысячи квадратных метров, а посещать занятия в нем смогут 140 человек.

Здание также передали Московской городской объединенной детской школе искусств "Кусково". Оно располагается на Косинской улице и имеет площадь 4,1 тысячи квадратных метров.

До этого стало известно, что спортивные организации с 2018 года получили 65 зданий и помещений в Москве. Самым большим стало здание Международного центра самбо и бокса в "Лужниках". Его общая площадь превышает 45 тысяч квадратных метров.

