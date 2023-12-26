В Москве восстановили историческую аудиторию в Политехническом музее

Фото: пресс-служба компании "Единый заказчик в сфере строительства"

Старую большую аудиторию отреставрировали в Политехническом музее, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу Единого заказчика в сфере строительства.

Аудиторию открыли в 1877 году в на тот момент еще единственном центральном корпусе Музея прикладных знаний. Помещение спроектировали для научных диспутов, в нем организовывались собрания попечительского императорского совета музея и выступления известных ученых.

"Зал площадью 260 квадратных метров был рассчитан на 480 человек. Его главной особенностью считалась акустическая система, которая обеспечивала отличную слышимость без электрического звукоусиления. Но после пожара в 1908 году и переустройства в советское время аудитории в обычное экспозиционное пространство уникальные решения оказались частично утрачены", – говорится в сообщении.

Реставраторы задействовали технологии XIX века и восстановили систему акустики с использованием десятков панелей из папье-маше. Для улучшения слышимости под полом и потолком оставили пространства для воздуха. Теперь акустическая система может концентрировать звук голоса лектора, приглушая эхо.

Специалисты также модернизировали латунные вентиляционные решетки, которые представляют историческую ценность. Вместе с тем они смонтировали двери, отреставрировали архитектурный декор в аудитории. В конце работ воссоздали дубовый паркетный пол и покрыли его лаком.

Предполагается, что реконструкция Политехнического музея завершится в 2025 году. В настоящее время мероприятия подходят к финалу на парадной лестнице и в химической лаборатории.

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