Школы должны сами принять решение о введении шестидневного обучения – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что вопрос введения шестидневного обучения для школьников будет решаться школами самостоятельно, исходя из расчета уровня знаний учеников.

Министр отметил, что соответствующие рекомендации были направлены в регионы.

"В зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение, решает [вопрос] о выстраивании образовательного процесса: вводит, допустим, шестидневное обучение или остается в рамках пятидневного обучения. Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний", – заявил Кравцов в эфире телеканала "Вместе-РФ".

С 18 января школы во всех регионах России возобновили очные занятия. В столичные школы вернулись более миллиона детей.

Сейчас во всех образовательных учреждениях соблюдаются правила профилактики. В частности, всем школьникам на входе измеряют температуру, в классах установлены дозаторы с антисептическим средством и бактерицидные лампы.