Проведение Всероссийских проверочных работ могут перенести на 2021 год из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вероятность проведения Всероссийских проверочных работ осенью 2021 года вместо весны будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ВПР запланированы на конец этого учебного года. Однако расписание будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

"Если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ВПР в эти сроки, они могут пройти осенью, в начале нового учебного года", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что итоговое сочинение для 11-х классов пройдет 5 апреля 2021 года. Также учащиеся смогут написать работу в резервные дни, которые назначены на 21 апреля и 5 мая.

До этого специалисты Рособрнадзора сообщили, что сочинение будет перенесено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Первоначально мероприятие должно было состояться 2 декабря.

