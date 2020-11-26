В Совфеде оценили идею расширить возможности получения второго образования

10:18
Фото: depositphotos/kasto
Предложение дать право на бесплатное получение второго высшего образования, если первое было на коммерческой основе, оценил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает RT.
По мнению сенатора, такая мера позволит увеличить в стране число образованных людей.
"Чем больше в стране образованных людей, тем лучше. Думаю, такую идею можно было бы поддержать и обсудить. Для этого необходимо составить перечень дисциплин, по которым можно это организовать", – отметил он.
Рязанский добавил, что данное предложение является целесообразным особенно для медицинских специальностей или для экономической сферы.
Ранее с идеей расширить возможности получения бесплатного высшего образования в России выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он указал на то, что второе и последующее высшее образование в РФ можно получить лишь на платных условиях. Данное правило действует, даже если первое высшее образование было получено на коммерческой основе.
Также председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев предложил предоставлять людям с ограниченными возможностями здоровья право на бесплатное получение второго высшего образования. Данное условие, по задумке Терентьева, должно работать, если человек приобрел инвалидность после получения первого.
Второе высшее по творческим специальностям хотят сделать бесплатным
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