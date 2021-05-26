Вузы России готовы провести приемную кампанию в установленные сроки – Фальков

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Руководитель Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что вузы страны готовы провести приемную кампанию в установленные регламентом сроки. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Все вузы, конечно, готовы к приемной кампании. Начнется 20 июня подача документов", – заявил министр.

Фальков отметил, что в нынешнем году зачисление будет производиться одной волной, 17 августа. По словам специалиста, данная мера позволит приемной кампании быть более прозрачной.

Ранее в Минобрнауки оценили работу системы высшего образования РФ в период пандемии коронавируса.

Фальков подтвердил, что не обошлось без проблем и недостатков, однако ситуация будет проанализирована и исправлена.