Власти Курганской области прокомментировали жалобы на проверку соцсетей учащихся

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Фото: depositphotos/dimarik
Классные руководители в школах Курганской области обязаны вести воспитательную работу, включая составление психологических портретов учеников, за это они получают денежное вознаграждение, также благодаря мониторингу соцсетей можно распознать деструктивное поведение ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки региона.
Уточняется, что в одном из телеграм-каналов были опубликованы сообщения о том, учительница курганской школы возмутилась требованием о проверке аккаунтов ее учеников в соцсетях. Преподавательница пожаловалась на то, что вместо повышения заработных плат учителей обещают лишать премий, если они не будут выполнять своих инструкций по мониторингу аккаунтов.
В связи с этим инцидентом в департаменте пояснили, чтобы защитить права детей, сохранить их жизни и здоровье, предостеречь от различных негативных ситуаций, классный руководитель в школе обязан вести воспитательную работу с учениками.
"В данном случае речь идет не о должностных обязанностях учителя - предметника, а об обязанностях классного руководителя, которые педагог возлагает на себя добровольно, получая при этом дополнительное денежное вознаграждение", – пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что в каждом образовательном учреждении сформировано положение о классном руководстве, где указаны функции и задачи классного руководителя. Кроме того, положение о классном руководстве разрабатывается на основании методических рекомендаций Минпросвещения РФ, которые получили положительную оценку общественности.
В свою очередь, директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров отметил, что на сегодняшний день в интернете подростки ведут себя раскрепощенно и нередко в их аккаунтах можно увидеть такие публикации, о которых не знают даже родители.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф выступил за строгий контроль над интернет-контентом для детей. По его мнению, на сегодняшний день принятие мер уже недопустимо отодвигать, так как контента стало настолько много, что "никакой государственной цензурой это не может быть решено".
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