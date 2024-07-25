Магистерская программа по подготовке парфюмеров стартует в РХТУ им. Менделеева в сентябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Магистерская программа по подготовке профессиональных парфюмеров стартует в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) имени Менделеева при сотрудничестве с Минпромторгом РФ в сентябре текущего года. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Там отметили, что в прошлом году производство парфюмерно-косметической продукции в РФ увеличилось на 16% по сравнению с 2022-м. В связи с активным ростом рынка отечественной парфюмерии и увеличением спроса со стороны потребителей, а также развитием парфюмерно-косметической промышленности в стране по указанию первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова была разработана программа подготовки парфюмеров-технологов.

Реализацией программы "Технология парфюмерно-косметических композиций" займутся преподаватели РХТУ имени Менделеева и ведущие специалисты из парфюмерно-косметической отрасли, в том числе практикующие парфюмеры. Прием документов продлится до 20 августа. Срок обучения составит два года, а цена учебы – 360 тысяч рублей в год. Вступительные испытания пройдут с 22 по 23 августа.

Ранее сообщалось, что структуру приема в российские вузы изменят, чтобы увеличить объем бюджетных мест по специальностям, которые нужны для реализации нацпроектов и достижения технологического лидерства. Новая модель уже используется в шести вузах, но в 2026 году власти собираются внедрить ее в тысячи учебных заведений.