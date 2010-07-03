Психологи назвали способ повысить успеваемость ребенка

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Специалисты Американской психологической ассоциации выяснили, как повысить успеваемость ребенка в школе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Выяснилось, что занимающиеся музыкой школьники получают более высокий результат на экзаменах по сравнению со сверстниками. Исследователи проанализировали данные более 112 тысяч учеников, которые поступили в первый класс в период с 2000 по 2003 год и сдавших выпускные экзамены по математике, естествознанию или английскому языку.

Психологи обращали внимание на пол ребенка, этническую принадлежность и социально-экономический статус учащихся и их окружения. В ходе исследования специалисты выяснили, что около 13% школьников занимались музыкой в старших классах.

Эксперты отмечают, что именно этот процент учащихся показал наилучший результат на экзаменах. Они поясняют, что их знания фактически были эквивалентны дополнительному году учебы в школе. Улучшенные результаты были выявлены у занимающихся инструментальной музыкой школьников.

"Мы часто слышим, что нужно сосредоточиться на математике, естественных науках и языках. Ирония в том, что музыкальное образование может стать именно тем, что улучшает все академические достижения в целом", – заявил автор исследования Питер Гузуасис.

В ноябре прошлого года Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте опросила учителей в трех регионах России, чтобы выяснить основные причины плохой успеваемости детей. Большинство педагогов – 86,7 процента респондентов – связывают это с невниманием родителей к школьному образованию детей. Второй причиной по значимости учителя считают семейное неблагополучие.

На третьем месте, по мнению учителей, проблемы со здоровьем детей. Педагоги также назвали важнейшим фактором профессионализм педагогов.

