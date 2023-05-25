Карты с новыми регионами РФ будут на ЕГЭ по географии уже в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На предстоящем ЕГЭ по географии будут использованы актуальные карты России, с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями в ее составе. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Ранее в Сети появились слухи о том, что на ЕГЭ в 2023 году будут представлены карты старого образца. Распространители этой информации ссылались на то, что на сайте ФИПИ опубликованы контрольно-измерительные материалы именно с такими картами.

"Демонстрационные варианты КИМ по всем учебным предметам <...> разработаны и размещались на сайте Федерального института педагогических измерений в августе 2022 года, до проведения референдума", – пояснили ситуацию в ведомстве.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что на предстоящем экзамене по географии школьникам необходимо будет решать задания уже с новыми картами России.

Между тем 25 мая Госдума утвердила закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, которые как-либо оспаривают территориальную целостность России. Максимальное наказание предусмотрено для юрлиц – им может грозить до 1 миллиона рублей штрафа.

