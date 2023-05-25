ГД утвердила ответственность за распространение карт, оспаривающих границы РФ

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Думские депутаты одобрили во втором и третьем чтениях закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, которые как-либо оспаривают территориальную целостность России. Новые правила вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", передает РИА Новости.

Если инициатива будет одобрена, то к экстремистским материалам будут относиться предназначенные для распространения и публичного показа картографические изображения, которые оспаривают территориальную целостность РФ. Кроме того, другим законопроектом появятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Так, за распространение подобных карт или другой такой продукции человек может получить арест до 15 суток. При этом для юридических лиц штраф может достигать 1 миллиона рублей.

Авторами законопроекта стали глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и замглавы комитета Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

20 декабря 2022 года Дума приняла в первом чтении инициативу о штрафах за распространение подобных карт. Уже в этом году стало известно, что Минюст подготовил поправку в законопроект, которым предлагалось считать такие изображения экстремистскими.

Из ведомственной поправки следует, что экстремистскими следует считать не все подобные карты, а лишь те, которые были созданы с соответствующим умыслом. Так, из-под инициативы предлагается исключить карты, созданные до 2014 года.