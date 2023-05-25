Более 50% выпускников заявили, что ЕГЭ справляется с обеспечением поступления в вузы РФ

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ЕГЭ для многих выпускников является, прежде всего, вступительным экзаменом в вуз. 59% школьников считают, что экзамен справляется с возможностью обеспечения равных условий для поступления в вузы РФ. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Многие выпускники считают, что ЕГЭ позволяет обеспечить всем школьникам равные условия для поступления, при этом треть опрошенных сомневаются, что экзамен предоставляет равные возможности (36%).

Сданный экзамен позволил 65% школьникам поступить в те университеты, где они изначально хотели учиться.

Принявшие участие в опросе считают, что результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволяют оценить большой выбор вузов (11%), процедура экзамена понятна в плане подготовки (14%), и он объективно оценивается (8%).

Также ЕГЭ позволяет снизить экзаменационные нагрузки (7%) и создает равные условия для поступления (7%). Экзамен, по мнению выпускников, дает возможность всем выбрать университет заранее, подготовиться к сдаче определенных предметов и поступить на те направления, к которым дети проявляли интерес.

Отмечается, что 65% нынешних студентов поступили в тот вуз, в который они планировали изначально, 21% выпускников отправились в запасной вариант, и 9% были вынуждены пойти в определенное заведение.

Согласно данным исследования, чаще в желаемые университеты попадают те ребята, которые подавали документы в одно или два учебных заведения (75%), но есть и те, кто смог поступить в желаемый вуз после подачи документов сразу в несколько заведений (57%).

Выпускники также высказались о сложностях сдачи экзамена. По их мнению, одной из трудностей экзамена является сложность заданий (17%). Еще часть считает, что сдача ЕГЭ и подготовка к нему психологически нагружает (16%), также трудностью для детей стал контроль за проведением экзамена (8%) и сомнения в способности ЕГЭ демонстрировать реальные знания (8%).

По результатам опроса, более половины респондентов предпочли бы сдать ЕГЭ (57%), чем отдельно сдавать вступительные экзамены (33%).

Ранее руководитель Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщал, что в этом году не были зафиксированы утечки заданий и ответов ОГЭ и ЕГЭ. По его словам, материалы появляются только в момент сдачи, когда выпускники их видят на столе. До этого измерительных материалов в том виде, в котором они существуют, фактически нет.

