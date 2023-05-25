МГИМО не планирует переносить экзамены из-за перехода на дистант на фоне вспышки кори

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Сроки экзаменов в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) не планируют сдвигать из-за перевода студентов на дистанционную форму обучения на фоне выявленного случая кори. Об этом рассказал ректор вуза Анатолий Торкунов, чьи слова приводит ТАСС.

"Какие-то экзамены, во-первых, у нас идут с середины июня, поэтому они не сдвинутся. А те, что планировались на более ранний срок, они будут реализовываться", – отметил он.

Ректор рассказал, что корпус, в котором зафиксировали случай заражения, пришлось закрыть на карантин.

"У нас один обнаружен случай кори. Но вы знаете что очень жесткие требования предъявляет наш санитарный контроль, поэтому мы закрыли один корпус, где эта девочка училась, и перевели на время карантина на дистанционное обучение", – объяснил Торкунов.

Он также заверил, что перевод студентов на дистанционную форму обучения не навредит учебному процессу. За время распространения коронавируса вуз успел наработать хороший опыт, подчеркнул ректор.

Ранее случай заболевания корью выявили у студента МГИМО. Были определены контактные лица и приняты меры для предотвращения распространения инфекции. Также за контактными организовали наблюдения, а студентов и преподавателей решили вакцинировать.

Пресс-служба вуза заявила, что было принято решение о переводе студентов учебного заведения на дистанционный режим обучения до 13 июня.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ситуация с корью в РФ стабилизировалась, в настоящее время происходит снижение случаев заболевания.

