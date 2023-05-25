14:33Общество
Студенты МГИМО переведены на дистанционное обучение до 13 июня из-за вспышки кори
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Случай заболевания корью выявили у студента Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.
"В связи с регистрацией случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД РФ сотрудниками управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", – подчеркнуло ведомство.
Согласно информации, были определены контактные лица и приняты меры для предотвращения распространения инфекции. Также за контактными организовали наблюдения, а студентов и преподавателей решили вакцинировать.
"В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского, 76", – указал Роспотребнадзор.
Кроме того, пресс-служба вуза заявила, что было принято решение о переводе студентов учебного заведения на дистанционный режим обучения до 13 июня.
Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что ситуация с корью в России стабилизировалась, в настоящее время происходит снижение случаев заболевания. По ее словам, этому поспособствовали подчищающая иммунизация и активность регионов в данном вопросе. Попова добавила, что россиянам следует защитить себя от кори и других вирусов при помощи вакцин.
В МГУ локализовали ситуацию с корью после подтверждения двух случаев заболевания
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