Школы и детсады ДНР вернутся к очной форме обучения с 31 марта

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Школы и детские сады ДНР вернутся к очной форме обучения и полному дню работы с 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Всего к полной работе вернутся 19 школ и 16 детсадов в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. При этом в Ясиноватой предполагается вывести все образовательные учреждения, ранее закрытые из-за обстрелов. Некоторые из них не работали с 2020 года.

"Убежден, что ничто не может заменить живого общения ученика с учителем и важно, что дети снова смогут получать знания в привычной комфортной обстановке", – указал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По последним данным, в ДНР очное обучение проходит в 474 школах из 587, в 428 детских садах из 565, в 65 колледжах и техникумах из 84.

Ранее стало известно, что библиотеки и культурные центры Москвы с начала СВО направили в ЛНР и ДНР более 41 500 книг. Они поступали не только в библиотеки Донбасса, но и в военные госпитали, а также в интернаты.

Из фондов столичных библиотек для этих целей только в 2022 году выделялось свыше 20 тысяч книг, а еще 11 тысяч поступило в 2023 году.

