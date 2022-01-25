Профессор МГУ раскрыл секрет феноменальных способностей Тепляковой

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Отец девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений разработал и применил мнемотехнические приемы, благодаря которым девочке удалось сдать ЕГЭ в 8 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на завкафедрой психологии личности психологического факультета МГУ Александра Асмолова.

По его словам, когда начинается дрессура памяти, внимания, мышления или другой функции, происходит дисфункция остальных. Асмолов считает, что отец девочки натаскивал ее память.

Специалист также рассказал, что поступлением в университет девочку лишили детства. Он отметил, что некоторое время назад обратился к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой обратить внимание на ситуацию. По словам Асмолова, та восприняла трагедию Алисы Тепляковой как собственную.

Профессор добавил, что не раз призывал отца девочки забрать документы из университета. Он также отметил, что если Алиса Теплякова закончит обучение, то вряд ли найдет работу в 14 лет.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

