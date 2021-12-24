В Минпросвещения РФ рассказали о сроках новогодних каникул для школьников

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Министерство просвещения не планирует продлевать зимние каникулы для школьников из-за пандемии коронавируса, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
Также Минпросвещения не собирается рекомендовать образовательным учреждениям уйти на отдых раньше запланированного срока. По словам Кравцова, все эти вопросы регионы должны решать самостоятельно.
"По поводу продления каникул из-за пандемии – это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. <...> Что касается ранних каникул – каждый регион решает сам", – приводит его слова ТАСС.
Глава ведомства напомнил, что власти Москвы рекомендовали столичным школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше, с 27 декабря. Кравцов подчеркнул, что это никак не отразится на учебной программе и ее содержании, поскольку в конце года учащиеся в основном повторяют уже пройденный материал.
"В этом отношении опасений нет. Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране", – добавил министр просвещения.
Кравцов также отметил, что в 2022 году дистанционный формат обучения в школах планируют использовать только в исключительных случаях, пока же предпосылок для этого нет.
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