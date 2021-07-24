Онлайн-тренинги по развитию гибких навыков проведут для московских школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные школьники смогут усовершенствовать гибкие навыки на онлайн-тренингах, которые пройдут с 26 июля по 7 августа в рамках проекта "Профессиональная среда", сообщает Агентство "Москва".



Учащиеся 5–11 классов изучат способы развития и возможности применения эмоционального интеллекта, а также научатся превращать мечты в цели и грамотно организовывать их достижение.

Для школьников подготовили онлайн-тренинги по развитию творческого мышления, которые помогут научиться мыслить нестандартно и отойти от шаблонных форм принятия решений.



Также учащихся научат работать с информацией и технологией факт-чекинга. Специалисты раскроют им понятие VUCA-мир, способы обработки больших объемов данных и как систематизировать информацию и проводить контент-анализ.

В Москве 1 июля запустили профориентационную программу для подростков "Лето моей карьеры". В программе могут принять участие подростки от 14 до 17 лет. Она рассчитана на 20 дней, за которые детям предложат поработать в 15 профильных школах. Регистрация на программу доступна на сайте "Я дома".

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга ранее заявил, что для развития российской науки необходимо прививать к ней любовь с раннего детства. По мнению эксперта, такая профориентация может быть достаточно эффективна.