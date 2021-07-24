Онлайн-тренинги по развитию гибких навыков проведут для московских школьников

11:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные школьники смогут усовершенствовать гибкие навыки на онлайн-тренингах, которые пройдут с 26 июля по 7 августа в рамках проекта "Профессиональная среда", сообщает Агентство "Москва".
Учащиеся 5–11 классов изучат способы развития и возможности применения эмоционального интеллекта, а также научатся превращать мечты в цели и грамотно организовывать их достижение.
Для школьников подготовили онлайн-тренинги по развитию творческого мышления, которые помогут научиться мыслить нестандартно и отойти от шаблонных форм принятия решений.
Также учащихся научат работать с информацией и технологией факт-чекинга. Специалисты раскроют им понятие VUCA-мир, способы обработки больших объемов данных и как систематизировать информацию и проводить контент-анализ.
В Москве 1 июля запустили профориентационную программу для подростков "Лето моей карьеры". В программе могут принять участие подростки от 14 до 17 лет. Она рассчитана на 20 дней, за которые детям предложат поработать в 15 профильных школах. Регистрация на программу доступна на сайте "Я дома".
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга ранее заявил, что для развития российской науки необходимо прививать к ней любовь с раннего детства. По мнению эксперта, такая профориентация может быть достаточно эффективна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: