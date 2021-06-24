В Минобрнауки РФ пока не приняли решение о недопуске непривитых студентов к очным занятиям

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В Минобрнауки РФ пока не принято решение о недопуске непривитых студентов к очным занятиям. Об этом сообщил руководитель ведомства Валерий Фальков.

"Никаких решений на этот счет не принято, есть только лишь сформулированное предложение", – приводит слова министра РИА Новости.

Он уточнил, что обсуждать предложение будут на следующей неделе на площадке Российского союза ректоров.

Руководитель Минобрнауки отметил, что важно не допустить дискриминации и обеспечить качественное образование для всех студентов.

Ранее Минздрав порекомендовал студентам привиться от COVID-19 до середины июля, поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня.

Таким образом удастся подготовиться к 1 сентября и начать учебный процесс без сбоев.

