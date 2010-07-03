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16:00

Васильева предложила освободить учителей от бумажной работы

образование власть

16:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр просвещения РФ Ольга Васильева переложила снизить количество отчетной работы для учителей. Об этом она заявила на больших парламентских слушаниях в Госдуме, передает "Дни.ру".

По ее мнению, бюрократия – одна из основных проблем современной отечественной школы. Она подчеркнула, что вместо огромной массы документов в школе должны остаться только четыре: рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник.

Глава ведомства напомнила, что в этом году в рамках развития цифровой образовательный среды подготовлен перечень документов, вносимый только один раз.

Ранее глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что через пять лет российским школьникам не придется носить в школу тяжелые ранцы с учебниками. Кроме того, ученикам не придется тратить время на поиск расписания и стоять в очереди в гардероб или школьную библиотеку. Необходимые для этого шаги содержатся в концепции по оптимизации работы предприятий соцсферы. Утвердить ее должны в конце года.

Пример оптимизации – ускорение работы в школьной библиотеке, добавил руководитель центра. Раньше школьники стояли в очереди за книгой, которой могло не быть в наличии, около 15 минут. Сейчас ее можно заказать на планшете и забрать за минуту.

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образование власть

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