Патрушев заявил о необходимости отказа от Болонской системы образования в РФ

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия должна отказаться от Болонской образовательной модели и вернуться к традиционной отечественной системе подготовки специалистов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он отметил, что сегодня российских студентов и преподавателей фактически отстранили от любого участия в западной научно-образовательной сфере.

"Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой Болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели", – сказал Патрушев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть прежнюю систему высшего образования с пятилетним обучением в России. По его словам, в РФ разгорается дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы, которая предполагает, что студенты имеют право продолжать начатое в России образование в университетах ЕС.

