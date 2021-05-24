Журфак МГУ проведет виртуальный День карьеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Традиционный День карьеры проведет 27 мая факультет журналистики МГУ, в рамках которого у студентов появится возможность познакомиться с рынком вакансий и стажировок в крупнейших российских СМИ. Впервые он будет проведен в онлайн-формате.

В течение дня участники будут слушать от представителей около 20 крупнейших СМИ об условиях прохождения практики и стажировках. Лидеры медиарынка "Интерфакс", "АиФ" и "ВКонтакте" проведут для гостей видеолекции, на которых расскажут о специфике работы в компаниях и ответят на вопросы слушателей.

Также гости посетят мастер-класс "Что нужно для приглашения на работу после университета" от Союза журналистов России. О грамотном составлении резюме и написании сопроводительного письма расскажет секретарь Союза Журналистов Роман Серебряный.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте. Открытие состоится 27 мая в 10:30 на платформе Zoom.

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