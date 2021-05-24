Журфак МГУ проведет виртуальный День карьеры

18:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Традиционный День карьеры проведет 27 мая факультет журналистики МГУ, в рамках которого у студентов появится возможность познакомиться с рынком вакансий и стажировок в крупнейших российских СМИ. Впервые он будет проведен в онлайн-формате.
В течение дня участники будут слушать от представителей около 20 крупнейших СМИ об условиях прохождения практики и стажировках. Лидеры медиарынка "Интерфакс", "АиФ" и "ВКонтакте" проведут для гостей видеолекции, на которых расскажут о специфике работы в компаниях и ответят на вопросы слушателей.
Также гости посетят мастер-класс "Что нужно для приглашения на работу после университета" от Союза журналистов России. О грамотном составлении резюме и написании сопроводительного письма расскажет секретарь Союза Журналистов Роман Серебряный.
Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте. Открытие состоится 27 мая в 10:30 на платформе Zoom.
Ранее россияне в ходе опроса рассказали, какие профессии, по их мнению, достойны повышения заработной платы. В списке специалистов, получающих несправедливо маленькую, по мнению россиян, зарплату, лидируют преподаватели, врачи и ученые.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: