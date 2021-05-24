Москва онлайн покажет, как в столице проходит последний звонок

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

25 мая зрители Москвы онлайн смогут вспомнить детство и увидеть трансляцию последнего звонка.

Ученики школы № 1558 придумали для праздника захватывающий сюжет, посвященный освоению космоса. Согласно задумке, "Роскосмос" и NASA готовятся к совместному галактическому путешествию и набирают для этого команду.

Москва онлайн понаблюдает за развитием событий, а также пообщается с выпускниками на тему их будущего.

Смотрите трансляцию 25 мая в 10:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.