Около 95 тыс столичных девятиклассников сдадут выпускные экзамены в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девятиклассники Москвы начали сдавать выпускные экзамены, которые пройдут с 24 мая по 2 июля 2021 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

24 и 25 мая в рамках основного этапа государственной итоговой аттестации пройдет экзамен по русскому языку, 27 и 28 мая – по математике.

"В этом году итоговая аттестация в девятых классах проводится только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. На участие в экзаменах зарегистрированы почти 95 тысяч девятиклассников", – отметила глава регионального центра обработки информации Оксана Карклина.

Результаты экзаменов по русскому языку станут известны не позднее 4 и 5 июня. Они будут опубликованы в личном кабинете на портале mos.ru. Также узнать результаты можно в образовательной организации.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что в ЕГЭ примут участие 67 926 выпускников школ 2021 года, 16 765 выпускников прошлых лет, которые обучались по программе среднего профессионального образования либо в иностранных образовательных организациях, 2 331 человек, завершивший освоение образовательной программы по учебному предмету (учащиеся 10-х классов).

Также сообщалось, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.