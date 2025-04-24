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24 апреля, 14:58

Общество

Ввод экспериментальной части ЕГЭ может быть апробирован в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве может быть апробирован ввод экспериментальной части на ЕГЭ по естественно-научным предметам. Об этом на телеканале "Россия 24" рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, на апробацию в ряде субъектов страны уйдет несколько лет.

"Например, Москва сразу заявила, что она готова быть субъектом апробационным, где впервые могут эти моменты применить. Мы в начале такого непростого, очень длинного пути", – сказал Музаев.

Ранее сообщалось, что в ЕГЭ по физике, биологии и химии может появиться экспериментальная часть. Рособрнадзор начал следить за ситуацией в российских регионах, насколько их материально-техническая база позволит организовать равные условия для прохождения практической части экзамена.

Как отмечал Музаев, Федеральный институт педагогических измерений взял инициативу в проработку.

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