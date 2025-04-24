24 апреля, 14:58Общество
Ввод экспериментальной части ЕГЭ может быть апробирован в Москве
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве может быть апробирован ввод экспериментальной части на ЕГЭ по естественно-научным предметам. Об этом на телеканале "Россия 24" рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, на апробацию в ряде субъектов страны уйдет несколько лет.
"Например, Москва сразу заявила, что она готова быть субъектом апробационным, где впервые могут эти моменты применить. Мы в начале такого непростого, очень длинного пути", – сказал Музаев.
Ранее сообщалось, что в ЕГЭ по физике, биологии и химии может появиться экспериментальная часть. Рособрнадзор начал следить за ситуацией в российских регионах, насколько их материально-техническая база позволит организовать равные условия для прохождения практической части экзамена.
Как отмечал Музаев, Федеральный институт педагогических измерений взял инициативу в проработку.
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