Минпросвещения: список песен для изучения в школах РФ будет утверждаться экспертами

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Список песен, которые будут указаны в рекомендациях для изучения в российских школах, еще составляется, а после он будет рассмотрен профильными экспертами. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что составлением списка музыкальных композиций занимается рабочая группа, которую контролирует Минпросвещения России. При этом экспертная комиссия тоже находится в состоянии укомплектования, дополнили в министерстве.

Соответствующая инициатива была внесена в ГД в марте 2024 года. Как отметил депутат Госдумы Сергей Колунов, с предложением включить песни современных авторов к нему обращались сами школьники, а также матери и жены участников СВО. По его мнению, патриотические музыкальные композиции будут прививать школьникам любовь к Родине.

Он предположил, что школьники 1–8-х классов будут изучать с 1 сентября 2025 года песни современных авторов, в том числе певца Shaman и народного артиста РФ Олега Газманова. Рабочий вариант песенника будет составлен к середине февраля, уточнил депутат. После этого сборник вынесут на обсуждение профессионального сообщества.

