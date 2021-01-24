Программу к Международному дню образования подготовили в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Московская электронная школа" подготовила специальную программу уроков и приложений к Международному дню образования. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Неофициальный праздник отмечается 24 января. Предложенные экспертами ресурсы помогут повторить пройденный ранее учебный материал, подготовиться к занятиям и познакомиться с чем-то новым.

Так, среди приложений можно выделить программы Fruits and Vegetables и "Материалы и инструменты художников". Первое подойдет для второклассников и поможет выучить наименования фруктов и овощей. Второе уместно для учеников четвертых классов – оно знакомит с такими материалами, как сангина, мастихин и пастель.

На портале МЭШ также размещен сценарий урока по физике. Он посвящен знакомству с величинами этой науки и их измерениями, а также объясняет точность и погрешность измерений.

Еще один интерактивный урок посвящен лексике научного стиля. Он организован таким образом, что будет полезен ученикам при подготовке к ЕГЭ. Так, школьников познакомят с мини-фильмом о профессиональной лексике, предложат проанализировать научную статью и выполнить тестовые задания по пройденному материалу.

В декабре 2020 года были названы самые востребованные видеоуроки из библиотеки "Московской электронной школы". Чаще всего ученики обращались к материалам по математике и математическим наукам – 173 тысячи раз.

