Программу к Международному дню образования подготовили в МЭШ

09:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Московская электронная школа" подготовила специальную программу уроков и приложений к Международному дню образования. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Неофициальный праздник отмечается 24 января. Предложенные экспертами ресурсы помогут повторить пройденный ранее учебный материал, подготовиться к занятиям и познакомиться с чем-то новым.
Так, среди приложений можно выделить программы Fruits and Vegetables и "Материалы и инструменты художников". Первое подойдет для второклассников и поможет выучить наименования фруктов и овощей. Второе уместно для учеников четвертых классов – оно знакомит с такими материалами, как сангина, мастихин и пастель.
На портале МЭШ также размещен сценарий урока по физике. Он посвящен знакомству с величинами этой науки и их измерениями, а также объясняет точность и погрешность измерений.
Еще один интерактивный урок посвящен лексике научного стиля. Он организован таким образом, что будет полезен ученикам при подготовке к ЕГЭ. Так, школьников познакомят с мини-фильмом о профессиональной лексике, предложат проанализировать научную статью и выполнить тестовые задания по пройденному материалу.
В декабре 2020 года были названы самые востребованные видеоуроки из библиотеки "Московской электронной школы". Чаще всего ученики обращались к материалам по математике и математическим наукам – 173 тысячи раз.
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