В Калининградской школе объяснили публикацию о проходе в туалет по билетам

Фото: vk.com/amberbolt

Объявление о входе в туалет по билетам в школе поселка Васильково было написано не администрацией учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобразования по Калининградской области.

Ранее в соцсетях появилось фото объявления на двери санузла в васильковской школе. Сообщалось, что ученики могут зайти внутрь только по билетам, выданным завучем.

В министерстве рассказали, что в туалете был совершен акт вандализма.

"В отремонтированном помещении были изрисованы стены, повреждены конструкции кабинок и так далее. Как поясняет нам руководство школы, объявление, попавшее на фотографии, не было написано администрацией школы, вероятнее, его прикрепил кто-то из обучающихся", – подчеркнули в Минобразования.

Руководство учреждения подчеркнуло, что вход в туалет свободен для учащихся. В настоящее время у помещения дежурит технический работник.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить, поскольку он является пыткой для школьников.

