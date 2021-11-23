В Калининградской школе объяснили публикацию о проходе в туалет по билетам

23 ноября, 19:11
Фото: vk.com/amberbolt
Объявление о входе в туалет по билетам в школе поселка Васильково было написано не администрацией учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобразования по Калининградской области.
Ранее в соцсетях появилось фото объявления на двери санузла в васильковской школе. Сообщалось, что ученики могут зайти внутрь только по билетам, выданным завучем.
В министерстве рассказали, что в туалете был совершен акт вандализма.
"В отремонтированном помещении были изрисованы стены, повреждены конструкции кабинок и так далее. Как поясняет нам руководство школы, объявление, попавшее на фотографии, не было написано администрацией школы, вероятнее, его прикрепил кто-то из обучающихся", – подчеркнули в Минобразования.
Руководство учреждения подчеркнуло, что вход в туалет свободен для учащихся. В настоящее время у помещения дежурит технический работник.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить, поскольку он является пыткой для школьников.
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