Обучающие программы по более чем 50 профессиям запустили онлайн в центре "Профессионал"

13:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более пяти тысяч москвичей прошли программы профессионального переобучения и повышения квалификации в учебном центре "Профессионал" с начала 2020 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В центр "Профессионал" обращаются люди, которым сложно самостоятельно найти работу. <...> Для каждого человека подбирается индивидуальный план действий, который позволит ему вернуться на рынок труда", – рассказала директор учреждения Елена Крутицкая.
Программы центра рассчитаны на безработных москвичей, женщин с детьми-дошкольниками и жителей столицы старше 50 лет. Предлагается обучение по экономике, финансам, коммуникациями, информационным технологиям.
В центре "Профессионал" доступно несколько форматов обучения – очное в аудиториях, дистанционные занятия с преподавателями или самостоятельное изучение материала на электронной образовательной платформе. Для удаленного изучения доступны более 50 курсов.
Карьерные консультанты центра также помогают пользователям составлять резюме, грамотно проходить собеседования и работать с открытыми источниками вакансий. С "Профессионалом" сотрудничают более 150 компаний Москвы.
Ранее стало известно, что в центре занятости "Моя работа" подготовили курсы для столичных предпринимателей и тех, кто готовится открыть свое дело. Тренинги и семинары пройдут в онлайн-формате.
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