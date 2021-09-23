Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эрудит и публицист Анатолий Вассерман назвал цель современного образования. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, целью современного российского образования является зазубривание разрозненных фактов. Лучшей формой проверки этой методики является ЕГЭ.

"Я думаю, что применительно к нынешней цели образования – зазубриванию разрозненных фактов – действительно, ЕГЭ – это лучший формат проверки, чем билетная система", – заявил эксперт.

Он выразил мнение, что Рособрнадзор прав в рамках цели образования, которая поставлена сейчас. Однако, по словам Вассермана, саму цель необходимо менять.

Публицист отметил, что основным преимуществом ЕГЭ является то, что эта форма может проверить достаточно более широкий спектр знаний, чем билеты. Он уточнил, что при экзамене по билетам можно получить билет, который человек хорошо знает.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре считают полный отказ от аттестации в формате единого государственного экзамена необоснованным. Там также выразили позицию, что экзамен стал эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.