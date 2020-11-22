В Москве выберут лучшие воспитательные практики

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
В столице стартовал "Городской конкурс лучших воспитательных практик", в котором примут участие московские образовательные организации. Свои проекты они должны разместить на сайте. Прием открыт до 19 февраля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В работе образовательных организаций одним из наиболее значимых вопросов является воспитание. Интересные подходы и решения поможет нам найти новый проект. В каждой нашей организации есть свои оригинальные решения, которые могут дополнить палитру общегородских событий", – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.
Проекты участников будут размещены в открытом доступе, поэтому дать оценку им смогут все желающие. Победители представят свои работы на форуме по вопросам совершенствования подходов к организации воспитательной работы, который состоится 3 марта.
Ранее для классных руководителей столицы заработал виртуальный тренажер "Успех каждого ребенка". Тренажер поможет учителям отработать действия при определенных обстоятельствах, которые могут произойти в школе.
Всего в симуляторе запрограммировано 130 сценариев, взятых из реальной школьной жизни. На каждое действие педагога в программе отображается эмоциональное состояние ученика, что позволит специалистам понимать реакции детей. Данный проект не имеет аналогов в мире.
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