20:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российские школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.
"В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30-е число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул", – отметил он.
Ранее сообщалось, что каникулы в школах Москвы могут начаться с 25 октября. Кроме того, в департаменте образования рассказали о работе детских садов в этот период. Для дошкольников, чьи родители работают в период нерабочих дней, будут открыты дежурные группы.
Также стало известно, что российские вузы могут перенести каникулы на период нерабочих дней. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
Каникулы в московских школах могут начаться с 25 октября
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