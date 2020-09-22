В России утвердили приоритет приема в одну школу братьев и сестер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения РФ утвердило новые правила приема в школу для братьев и сестер. Теперь им будет отдаваться приоритет при зачислении, сообщает РИА Новости.

"Право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры", – указано в заявлении ведомства.

В министерстве напомнили, что прием заявок на зачисление в первые классы будет производиться с 1 апреля по 30 июня. Это касается детей, проживающих на закрепленной территории, а также тех, кто имеет право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием.

В остальных случаях прием заявок начинается с 6 июля. Зачисления будут возможны до момента заполнения свободных мест, однако есть и дедлайн – 5 сентября.

Новый порядок приема в школы также устанавливает возраст, с которого дети могут учиться в начальных классах – 6 лет и 6 месяцев. Предельно допустимый возраст – 8 лет.

Ранее стало известно, что в столичных школах открыли новые направления предпрофессиональных классов. Как заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в образовательных учреждениях сделают акцент на технических предметах.

