В России утвердили приоритет приема в одну школу братьев и сестер

18:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство просвещения РФ утвердило новые правила приема в школу для братьев и сестер. Теперь им будет отдаваться приоритет при зачислении, сообщает РИА Новости.
"Право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры", – указано в заявлении ведомства.
В министерстве напомнили, что прием заявок на зачисление в первые классы будет производиться с 1 апреля по 30 июня. Это касается детей, проживающих на закрепленной территории, а также тех, кто имеет право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием.
В остальных случаях прием заявок начинается с 6 июля. Зачисления будут возможны до момента заполнения свободных мест, однако есть и дедлайн – 5 сентября.
Новый порядок приема в школы также устанавливает возраст, с которого дети могут учиться в начальных классах – 6 лет и 6 месяцев. Предельно допустимый возраст – 8 лет.
Ранее стало известно, что в столичных школах открыли новые направления предпрофессиональных классов. Как заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в образовательных учреждениях сделают акцент на технических предметах.
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