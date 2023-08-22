Эксперт предупредил об опасности дешевых канцтоваров для здоровья школьников

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При подготовке детей к новому учебному году родителям следует обращать внимание на качество канцелярских принадлежностей, поскольку некоторые из них могут содержать опасные для здоровья вещества. Об этом в беседе с RT рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"Многие ручки, карандаши низкого качества могут содержать фенол и формальдегид. С учетом привычки многих детей грызть эти предметы, возможно развитие острой аллергической реакции", – объяснил специалист.

Он добавил, что некоторые вещества могут накапливаться к организме ребенка, поражая внутренние органы. Так, например, флуоресцентные маркеры содержат вещества, провоцирующие снижение иммунитета. А в некоторых ластиках обнаруживаются тяжелые металлы, например свинец.

Определить плохую канцелярию можно по резкому запаху, отмечает Дорохов. Так, по его словам, лучше отказаться от покупки цветных ручек с запахами: мало того, что они провоцируют развитие аллергических реакций, так еще и отвлекают от учебы.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова, экономист Ольга Лебединская сообщила, что в РФ подорожали почти все предметы и вещи, необходимы для подготовки ребенка к школе. Так, школьная форма выросла в цене примерно на 5–6%, а канцелярия – на 6,54%.

