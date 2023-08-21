Эксперт заявила о подорожании школьной формы и канцелярии в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России почти все предметы и вещи, которые нужно закупить для школы, подорожали на несколько процентов. Об этом Агентству "Москва" рассказала доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, школьная форма возросла в цене примерно на 5–6%, а канцелярия – на 6,54%.

"Альбомы, авторучки и графитовые карандаши с начала года подорожали на 8–8,5%, фломастеры – на 3,51%, тетради – на 11,19%", – добавила эксперт.

Как она утверждает, практически по всей России увеличилась стоимость на тетради, а также на учебники.

"Почти на треть дороже (плюс 33,2%) обойдется покупка учебников в Ярославской области, на 32,75% – в Республике Адыгея, на 25% – в Алтайском крае. Тетради подешевели в пяти субъектах: Удмуртии, Алтае, Красноярском крае, Смоленской и Ивановской областях, а в остальных выросли на 10–15%", – отметила Лебединская.

При этом она сообщила, что самый большой рост стоимости на тетради наблюдается в Новгородской области (больше 41,53%) и в Камчатском крае (более 39,36%).

Ранее маркетолог Дмитрий Чумаков порекомендовал россиянам приобретать товары для школы в первой половине августа, поскольку в это время они на 20–25% дешевле, чем в конце месяца. По его словам, если отправляться за покупками в начале августа, ассортимент товаров для школы будет больше. Кроме того, в это время часто действуют скидки.

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