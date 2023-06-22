Более 15 тыс выпускников напишут ЕГЭ в резервные дни в Москве

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в резервные дни смогут сдать более 15 тысяч выпускников московских школ. Об этом заявила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Любопытная цифра: свыше 12 тысяч из них – это выпускники прошлых лет", – отметил первый замдиректора Московского центра качества образования городского департамента образования и науки Андрей Постульгин.

Согласно информации, ЕГЭ состоится с 22 июня по 1 июля, результаты последнего экзамена можно будет узнать не позднее 12 июля.

До этого глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов смогли сдать около 2,9 тысячи человек в этом году. Не преодолевшие порог экзамена смогут пересдать его в резервные дни, а ученики, которые получили неудовлетворительный результат по русскому языку и математике, будут пересдавать в сентябре.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что серьезно менять формат и содержание единого государственного экзамена в следующем году не планируется. Он подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы экзамен оставался предсказуемым, то есть школьники понимали, как сдавать ЕГЭ, и обо всех изменениях знали заранее.

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