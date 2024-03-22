В Москве начался досрочный период проведения ЕГЭ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве начался досрочный период прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На участие в экзамене зарегистрировались свыше тысячи человек. Пройти ГИА досрочно в форме ЕГЭ и государственного выпускного экзамена могут выпускники текущего года. При этом у них не должно быть академических задолженностей. Они должны освоить учебный план, получить зачет за итоговое сочинение и допуск от педагогического совета школы. Кроме того, аттестацию могут пройти студенты колледжей и учащиеся иностранных образовательных организаций.

Первый замдиректора Московского центра качества образования департамента образования и науки Андрей Постульгин напомнил, что с текущего учебного года досрочно не смогут сдать экзамены выпускники прошлых лет, как это было раньше. Они проходят ГИА в резервные сроки основного периода.

22 марта выпускники сдали экзамены по литературе и географии. 26 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку. 29 марта будут сдавать математику базового и профильного уровней. Экзамен по иностранным языкам состоится 2 и 5 апреля, по физике и биологии – 2 апреля. 9 апреля пройдет ЕГЭ по информатике и обществознанию, а 12 апреля можно будет сдать историю и химию. С 15 по 22 апреля – резервные дни для сдачи экзаменов.

Для получения аттестата о среднем общем образовании надо успешно пройти ГИА по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Эти предметы обязательны. Экзамены по остальным дисциплинам выпускники сдают по выбору.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что все экзаменационные пункты в России готовы к проведению досрочного этапа ЕГЭ. На участие в досрочном этапе ЕГЭ подали заявки около трех тысяч человек. Он пройдет с 22 марта по 22 апреля.

Между тем пересдачу ЕГЭ, которая пройдет впервые, планируют организовать в основной период. В 2024 году он пройдет с 23 мая по 1 июля. Пересдать можно будет только один предмет.



Выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году