В Рособрнадзоре заявили о готовности всех экзаменационных пунктов к досрочному этапу ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все экзаменационные пункты в России готовы к проведению досрочного этапа ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В целом у нас есть информация, что все экзаменационные пункты готовы к досрочному периоду экзаменов", – приводят его слова на сайте ведомства.

На участие в досрочном этапе ЕГЭ подали заявки около трех тысяч человек. Он пройдет с 22 марта по 22 апреля.

Между тем пересдачу ЕГЭ, которая пройдет впервые, планируют организовать в основной период. В 2024 году он пройдет с 23 мая по 1 июля. Пересдать можно будет только один предмет.



Выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году