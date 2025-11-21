Минпросвещения не увидело необходимости в изменении школьной программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минпросвещения России не видит необходимости менять школьную программу из-за перехода вузов на новую систему образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Это очень внимательно с экспертным сообществом и с нами обсуждается. Мы полностью скоординированы с Минобрнауки. Каких-то проблем сейчас не видим и не видим необходимости менять уже утвержденную единую федеральную школьную программу", – цитирует министра РИА Новости.

Новая модель обучения в вузах подразумевает разделение на базовое и специализированное высшее образование, а также включение аспирантуры в отдельный вид профобразования, нацеленный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

Ведущие российские университеты начнут переход к новой системе в 2026–2027 учебном году, при этом срок обучения студентов не будет единым.