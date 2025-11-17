Минздрав заявил об отсутствии планов по сокращению срока обучения врачей

Фото: depositphotos/dml5050

Срок обучения будущих врачей в российских медицинских вузах сохранится без изменений, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в новой модели высшего образования в России, которая начнет внедряться с 2026–2027 учебного года, сроки обучения перестанут быть едиными. По данным Минобрнауки, для инженеров, врачей и учителей предусмотрены 5-летние программы, для сферы туризма – 4 года, а для более сложных направлений – до 6 лет.

Также с мая 2023 года новую модель обучения начали тестировать шесть университетов. Среди них – Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет и другие.