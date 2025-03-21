Кравцов: почти все ученики 9-х классов посетили форум колледжей Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Форум колледжей Москвы в Гостином Дворе посетили почти все девятиклассники школ столицы, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отметил, что в рамках мероприятия ученики смогли ознакомиться с возможностями, которые предлагает им система среднего профессионального образования Москвы.

"Хочу сказать, что вообще сегодня бум среднего профессионального образования. Мы видим, что по ряду специальностей у нас конкурс достигает 10 человек на место. Мы видим, с каким энтузиазмом ребята поступают в колледжи", – отметил Кравцов.

При этом, по его словам, многие учащиеся выбирают поступление в колледжи осознанно, так как точно знают, где будут работать, уверены в своем будущем и уровне заработной платы. Кравцов также подчеркнул, что все, кто намерен поступить в колледж, точно не ошибутся.

Сергей Собянин объявил об открытии масштабного форума колледжей 19 марта. Он завершится 21 марта. Участие в нем приняли 48 колледжей, которые предлагают более 140 специальностей, включая IT, медицину, креативную индустрию и транспорт.

